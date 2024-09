Ahogy korábban beszámoltunk róla, idén többször is halálos áramütést szenvedtek a gólyák a megye több helyszínén. Kiemelten foglalkoztunk a váli esettel, de sajnos Száron és Mezőfalván is áramütés következtében pusztultak el védett madaraink. Elektronikus megkeresésünkre az áramszolgáltató kész tervekkel állt elő a jövőre nézve: úgynevezett madárbarát átalakításokat eszközölnek az érintett helyszíneken.

A fejlesztések menete

Mindhárom érintett településen a helyi Nemzeti Parkkal egyeztettek az E.ON szakemberei, és közösen kialakították a madárbarát átalakítások menetét. A munkákat a gólyák teljes elvonulása után, az őszi-téli időszakban fogja majd az E.ON elvégezni. Ahogy azt egy héttel ezelőtt megírtuk, bár üresek a fészkek, vonulásról még szó sincs! Klébert Antal a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őrének nyilatkozatát ITT olvashatják el.

Oszlopokat alakítanak át Száron!

Visszatérve a fejlesztésekre. Száron az érintett területet bejárták a Duna-Ipoly Nemzeti Park és az E.ON szakemberei és meghatározták, hogy a közeljövőben mely oszlopokat szükséges átalakítani. Ezek alapján egy hálózati szakasz teljes átalakítását tervezték be a gólyák elvonulása utáni időszakra. A madárbarát beruházás 5-6 oszlopot és három oszlopkapcsolót érint, ahol burkolni fogják az áramkötéseket, hogy a madarak ne tudjanak többé áramos részekkel érintkezni.

Veszélyforrások kiiktatása Dél-Fejérben is!

Mezőfalván is részletes egyeztetés és területbejárás történt augusztus folyamán a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal. A település gólyafészkének közelében lévő piactéri transzformátor oszlopot találták lehetséges veszélyforrásnak a szakemberek, így annak madárvédelmi átalakításáról döntöttek. Az oszlopra felfüggesztett túlfeszültséglevezetőket teljesen megszüntetik, hogy a jövőben ne tudjanak ráállni, ráülni a madarak. Az oszlopon felül futó áramkötéseket a szakemberek alulra helyezik és plusz védelemként, föléjük egy magasított madárkiülőt is felszerelnek. A kiülő a gólyák mellett a kisebb testű madarak számára is pihenőhelyet kínál majd. Az oszlopon már eleve madárbarát, burkolt vezetékek voltak fenn, ezekkel kapcsolatosan nincs szükség további intézkedésre, ezek biztonságosak – közölte az E.ON sajtóosztálya lapunkkal.