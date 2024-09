Fél-egyméteres gombák nőnek ki a földből, nem messze tőlük pedig óriási mókus bújik meg a fűben. Nem Csodaországban járunk, bár elnézve a környezetet, nincs is sok különbség: a Sóstó Vadvédelmi Központ megújult játszóterén megannyi színes, edukatív játék várja a kisebb és nagyobb gyermekeket egyaránt. Mindez – és mint majd kiderül, ennél még jóval több – egy körülbelül tízéves projektnek köszönhető, amely ma végéhez érkezett. Befejeződött a Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztése, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációja. A játszótér a projekt utolsó beruházása volt, melyet megelőzött a korábban már átadott Vadvédelmi Központ és Közösségi Ház, a stadion, az északi tó és a csónakázótó fejlesztése.

A Vadvédelmi Központban tartott átadón Mészáros Attila alpolgármester ismertette a projekt során megújult elemeket, s elmondta, hogy a támogatás fennmaradó összegéből tavasszal napelem került a Vadvédelmi Központ tetejére, amely jelentősen csökkenti a fenntartás költségeit, ősszel pedig a központ környékének további fejlesztésére is lehetőség volt. Továbbá a csónakázó tónál egy néhány száz méteres sétány pótlására is sor került, a gyalogosok védelme érdekében pedig biztonságos gyalogátkelőhely is épült. A Vadvédelmi Központ újabb kifutóval és röpdével bővült, valamint a játszótere is megújult, többek között egyensúlyozást javító gombák, interaktív tábla és mezítlábas sétány kapott helyet. Mészáros Attila köszönetét fejezte ki a projekt megvalósulásában közreműködőknek. – A fizikai megvalósítás mellett sokat kapott a város lelki értelemben is, hiszen nagyon jó kimenni a természetbe, a tópartokra a családtagokkal, barátokkal. Örömmel látjuk, hogy sokan jönnek el ide, és gyönyörködnek a környezetben – mondta el az alpolgármester, kérve egyúttal, hogy mindenki vigyázzon mindarra az értékre, amely a Sóstónál körülvesz minket.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Bozai István, a Városgondnokság vezetője üdvözölve a Központ bővülését, elmondta, mindig nagy öröm számukra, mikor bővülnek az általuk üzemeltetett létesítmények, s a Vadvédelmi Központ különösen közel áll a szívükhöz.