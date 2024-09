A Duna tetőzését a községben vasárnapja várják, ám az előrejelzések szerint a legmagasabb vízállás alacsonyabb lesz, mint 2013-ban, 730 cm körülire becsülik. Mint megtudtuk, a gátat a várt tetőzési szint fölé építették, így Kisapostagon sincs miért aggódni!

Nagy Attila: Gyakorlatilag elkészült a gátrendszerünk, az utolsó simítások vannak hátra pénteken.

Fotó: Németh Krisztián

Nagy Attila hangjában egyfajta megkönnyebbülést lehetett érezni, bár tudja, hogy az igazi erőpróba csak most következik, de folyamatosan figyelik a szakemberekkel együtt a gátat és ha szükséges közbelépnek és megerősítik. A polgármester a FEOL-nak nyilatkozva megköszönte az emberfeletti munkát végző önkéntesek segítségét, és arra kérte őket, hogy az ár elvonulása után is lehetőségeik szerint vegyék ki a részüket a terület helyreállításból, hiszen akkor is nagy szükség lesz a segítő kezekre.

Mindenki kivette a részét a munkából, ki kézi erővel, vagy éppen traktorral, kvaddal szállította a homokzsákokat a kijelölt pontokra.

Fotó: Németh Krisztián

– Gyakorlatilag három nap alatt elkészült a védmű, hihetetlen munkát végzett mindenki itt Kisapostag Duna-partján. Csütörtökön is csaknem százan dolgoztak a gáton, köztük tűzoltók, rendvédelmi tanulók Dunaújvárosból és lelkes helyi és környékbeli polgárok, a nap folyamán mintegy kétezer homokzsák került a töltésbe. Nyugodtan mondhatjuk, felkészültünk! Köszönöm az itt élőknek is, hogy mindenki együttműködő és segítőkész volt. Várjuk vissza őket a bontáshoz is! – tette hozzá a polgármester.

Igazi közösségformáló erővel bírt a közös munka.

Fotó: Németh Krisztián

A faluvezető kiemelte azt az összetartást, amit a helyszínen tapasztalt. Amíg az önkéntesek és a hatóságok szakemberei dolgoztak, a főzőmesterek finom ebéddel, az asszonyok ínycsiklandó süteménnyel kedveskedtek a megfáradtaknak. Bizony-Bizony a lapátolás és zsákpakolás kivette az energiákat, de a bőséges hazai falatok új lendületet adtak dolgozóknak.

Csütörtökön bevédték a Duna-parti vendéglátóegységet is.

Fotó: Németh Krisztián

– Köszönjük a rengeteg felajánlást, volt aki 100 darab sajtos-tejfölös lángost szervírozott, de a megyétől is kaptunk bőven ellátmányt. Az árvíz-védelemhez minden szükséges dolgot megkaptunk a Kormánytól, a helyszínen tartózkodó segítőkkel, vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberekkel pedig öröm volt dolgozni. Igazi közösségformáló erővel bírt a közös munka. A sok-sok dolgos és szorgos kéz csodákat művelt az elmúlt napokban, a végeredmény pedig önmagáért beszél – zárta gondolatait a polgármester.