A villám árvizek gyakran törtek be Bakonycsernyére, egészen a közelmúltig, amikor is a település önkormányzata, jelentős pályázati pénzeket áldozva a feladatra, komoly védelmi vonalat alakított ki. Az éberség azonban továbbra sem árt.

"Szerencsére az elmúlt időszak fejlesztései során kialakított záportározóink, vápás útjaink, árkaink többnyire betöltik funkciójukat, a csapadék eljut a befogadóig. Péntek óta munkatársaimmal figyelőszolgálatot biztosítunk. Folyamatos kapcsolatban vagyok a Székesfehérvári Vízügyi Igazgatóság szakembereivel is. A felettünk lévő bakonyi területekről ezidáig talán kevesebb víz érkezett, mint amire előzetesen számítottunk. A Fekete-berki, a Súri vízfolyás valamint a Gaja is jól vizsgázott, persze ebben szerepet játszott a hónapok óta tartó igen nagy szárazság is." - fogalmazott Turi Balázs.

A csernyei polgármester azonban további veszélyhelyzetekre is igyekszik felkészíteni a közösséget.

"A legnagyobb biztonságot az esetleges áradásokra mégis a Táncsics utcában megépített gát adja.

Nemcsak az ott és a József Attila utcában lakókat védi, hanem a zsilipek működtetésével a Rózsa, Ifjúság és Petőfi utcaiakra is kevesebb veszély leselkedik, hiszen ezáltal szabályozhatjuk a Gajába érkező csapadék mennyiségét, de továbbra is ébernek kell maradnunk. Ugyanakkor Csernyén kijelenthető, van mivel és van kivel védekeznünk." Közölte a település vezetője.