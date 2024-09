Nagy Attilával homokzsákpakolás közben beszélgettünk: önkénteseket és munkásokat koordinál a helyszínen tartózkodó vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberekkel közösen. Mint mondta, az árvíz-védelemhez minden segítséget megkapott a település a Kormánytól, legyen az technikai eszköz, anyagi támogatás vagy személyi segítség.

– A gátépítést kedden reggel 8 órakor kezdtük a baracsi és a mezőfalvi tűzoltók hathatós közreműködésével, ma pedig összesen 80 fővel zajlik a munka. Köszönjük az önkénteseknek is, akik időt és energiát nem sajnálva segítenek! Itt vannak például ma az igariak is, akik nehéz terepen dolgoznak közel 15 fővel itt a Panoráma utcánál, amely egy kritikus szakasz, hiszen az árvízzel veszélyeztetett üdülőterületen 40 fő lakik életvitelszerűen, mindemellett pedig a szennyvízszolgáltatást is védjük a Dunától – tette hozzá a polgármester, aki a csütörtöki nappal kapcsolatban elmondta, hogy előreláthatóan nem lesz szükségük önkéntesekre, ugyanis katonák és tűzoltók is érkeznek Kisapostagra.

– A Magyar Honvédség 40 fővel érkezik holnap, illetve 24 órában két tűzoltó csapatunk is jelen lesz további 34 fővel. A tetőzést vasárnapra várjuk, olyan 730 cm körül lesz a szakemberek elmondása alapján. Ha minden jól megy, akkor sikeres lesz a védekezés, de addig is még rengeteg munka van hátra. A 2013-as vizet is túléltük, ezzel is megbirkózunk! – zárta gondolatait a polgármester.