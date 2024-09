Frissítés!

Baracson is készülnek az árhullámra!

– A Bárka Vendéglő, ami veszélyeztetett, emiatt különös kiemelt figyelmet is fordítunk rá – mondta Várai Róbert polgármester a FEOL-nak, hozzátéve, egy hétvégi és egy családi ház, ami esetlegesen megvédésre kerülhet a jelen állás szerint – Folyamatosan egyeztetünk a szakemberekkel. A Baracsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai már készültségben vannak, parancsnokuk pontosan tudja a helyszíneket, hiszen a 2013-as védekezésben is már részt vettek, sőt a barcsi tűzoltók azok, akik Kisapostag települést is segítik. A Panoráma utcában nekik gyakorlatuk van a vízelhárítási munkában.



Frissítés!

Mutatjuk, hogyan alakul a Duna vízállása a hydroinfo.hu adatai alapján Dunaújváros és Adony térségében a következő napokban.

Forrás: hydroinfo.hu

