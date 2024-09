A térség országgyűlési képviselője, Varga Gábor videóban számolt be a kialakult helyzetről, miközben a Baracsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, akik már a 2013-as védekezésben is részt vettek, az önkéntesekkel és a Mezőfalva ÖTE-vel együtt reggel 8 órától megkezdik az árvíz elleni védekezést. Ahogy arra felhívják a figyelmet:

Fontos, hogy bárki, aki csak pár órát is szívesen segítene, megteheti és csatlakozhat. Minden önkéntesnek, aki eddig jelentkezett, hálásan köszönjük! Csak így tovább!

– olvasható a felhívásukban.

Varga Gábor: Nem pánikolunk, hanem felkészülünk!

Fotó: Varga Gábor / Facebook

A térség országgyűlési képviselőjének felvételén jól látszik, hogyan néz ki az a partszakasz, ahol nem is olyan rég, augusztus 31-én halászléfőző verseny rendeztek. Varga Gábor elmondta, Nagy Attilával, Kisapostag polgármesterével 2013-ban a nagy árvíz idején is közösen oldották meg azt a feladatot, hogy a település rendezett maradt és nem árasztotta el a Duna. Az akkorihoz képest most valamivel alacsonyabb tetőzésre számítanak a szakemberek, de ez nagyban függ az időjárásától is:

Reméljük a legjobbat, de felkészülünk a legrosszabbra is, mire a hét második felében ideér az árhullám. A hivatásos katasztrófavédelmi és vízügyi szakemberek, valamint a gyakorlott, képzett önkéntesek összehangolt munkájával meg fogjuk oldani az előttünk álló kihívásokat, ehhez a település minden szükséges segítséget meg fog kapni. Kérjük a helyieket, hogy jó szándékú együttműködéssel segítsék a munkálatokat az előttünk álló napokban.

– tette hozzá bejegyzésében.