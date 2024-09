Mészáros Attila kulcsfontosságúnak nevezte a „Harman Hackathont”, mint fogalmazott, a megmérettetésnek fontos küldetése, hogy egyrészt felkeltse a fiatalok érdeklődését a mérnöki pálya iránt, másrészről ráirányítja a figyelmet a kutatás-fejlesztésben rejlő lehetőségekre és az Alba Regia Műszaki Kar képzéseire is. Kiemelte a verseny kvázi utánpótlásbázis növelésének a lehetőségét is magában hordozza, hiszen az eddigi versenyek sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 2022-es első Harman Hackhatonon résztvevő középiskolások közül, többen ma már az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának hallgatói. Mindemellett a Harman Becker Kft. és az Óbudai Egyetem Alba Regia Kar gyümölcsöző kapcsolatát is méltatta:

– A Harman Becker Kft. egyike volt azon cégeknek Székesfehérváron, amely idejekorán felismerte a duális képzésben rejlő lehetőségeket, amivel maximálisan él is, akár szakképzési, akár egyetemi szinten. Németh Tibor szakmai vezetésével 100%-os az a ráta, ami alapján a duális képzésben végzett hallgatók az egyetemi diploma megszerzését követően már állásban is maradnak a cégnél, ami jól mutatja azt a innovatív környezetet, amit a Harman tud biztosítani. A szakmai tudást pedig az egyetem teszi hozzá! Büszke vagyok erre a partnerségre és bátran buzdítok minden fiatalt a versenyre való jelentkezésre!

Jó hangulat és izgalom jellemzi a 24 órás versenyt.

Fotó: Harman Hackathon

Györök György dékán az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának ars poétikájáról beszélt a sajtótájékoztatón:

– Az egyetem 10 évvel ezelőtt indult el azon az úton, hogy az iparhoz közeli képzést valósítson meg, amely arról szól, hogy a hallgatók olyan gyakorlati, pragmatikus tudást kapjanak a képzés során, ami az ipar versenyszférai környezetében is egyből hasznosítható legyen és ne kelljen több hónapot eltölteni azzal, hogy valamilyen módon kondicionálják a fiatalembereket a gyár kapuin belül – emelte ki, majd reményét fejezte ki, hogy egy ilyen színvonalas versenyre minél több tehetséges fiatal érkezik majd a városba, amely arra ösztönzi majd őket, hogy a tanultakat a lehető legjobban, leghatékonyabban hasznosítsák.