Amikor először írtam a kulturális sokkról és arról, hogy számomra ez mit is jelent, nem gondoltam volna, hogy valaha még egyszer fogok. De a legutóbbi utazásom során olyat láttam, ami talán megér néhány mondatnyi figyelmet. Ez pedig a víz, annak is inkább a ’palackozása’. Lehet csak számomra volt újdonság, de Törökországban a víz olyan kiszerelésben elérhető a szállodában, mint itthon a joghurtok. Műanyag kis flakonféle, a tetején pedig lehúzható csomagolás. Először azt hittem, hogy ez megfelel az itthoni ’tüskének’ és erős, rossz minőségű rövidital van benne, majd megláttam, hogy egy kismama egymás után kettőt is megivott, illetve a gyerekek is szép számmal fogyasztották. Itt már gyanús volt, hogy nem alkohol, hanem víz.