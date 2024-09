A Police Café egy több éve kipróbált módszer az együtt gondolkodásra, melynek célja az áldozatsegítés során szerzett tapasztalatok megosztása és hasznosítása. A Fejár vármegyei Rendőr-főkapitányságon tartott eszmecserén a főkapitányság szakemberei, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal, az Áldozatsegítő Központ, valamint az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ képviselői vettek részt.

Vörös Ferencné rendőr alezredes, ismertetve a Café-módszer lényegét, elmondta, hogy ennek segítségével próbálták az áldozatvédelem területén közvetlenül segítő rendőr kollégákat és civil szervezetek munkatársait összehozni. Ők azok a szakemberek, akik kapcsolatba kerülnek az áldozatokkal.

– Fontos, hogy áldozatok alatt nemcsak a sértetteket értjük, hanem azokat is, akik mondjuk ott voltak egy helyszínen, láttak egy halálesetet például. Az áldozatsegítés nem minden esetben az anyagi segítségnyújtást jelenti, hanem magába foglalja a jogi- és pszichológiai tanácsadást is. Az áldozatsegítésben részt vevők azt is igyekszenek feltérképezni, hogy milyen egyéb módszerekkel tudják tájékoztatni a lakosságot azt illetően, hogy milyen lehetőségeik vannak akkor, ha esetleg a későbbiekben áldozatokká válnának. A tanácskozáson beszéltünk arról is, hogy a rendőrség hogyan tudja támogatni az áldozatsegítők munkáját, hogyan tudjuk a kormányhivatal ezen területen dolgozó munkatársainak munkáját segíteni, hogy gyorsabbak legyenek az eljárások – mondta el az esemény moderátora, Vörös Ferencné, hozzátéve, hogy a visszajelzések alapján a Police Cafe osztatlan sikert aratott a résztvevők között, akik szívesen vennének részt ilyen jellegű programon a jövőben is.

A fehérvári Police Cafe jövőbeni tervei között szerepel, hogy megszólítsa az idősebb és fiatalabb korosztályt is, valamint hogy újabb, a területhez tartozó intézményeket, szervezeteket vonjon be az együttgondolkodás folyamatába.