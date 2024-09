Zöldenergia, zöldrendszám, zöldcsomagolás, sorolom magamban a mára elvárássá vált vezényszavakat, miközben jól megszokott útvonalamat teljesítve, betérek egy kis élelmiszerboltba, hogy levadásszam a kedvenc kakaós csigámat, amelyet mindig be kell csomagolni valamibe, mert hát puszta kézben tartva csak nem állíthatok vele oda a kasszához. Eleinte nejlonzacskó állt rendelkezésre, most alternatívaként megjelent a papírzacskó. Én pedig minden egyes alkalommal, csak úgy, mint más, beteszem a csigát a zacskóba, egy percen belül fizetek, és már veszem is ki az ételt a csomagolásból, amely két percnyi használat után azonnal a kukában landol. Kellemetlen érzések kíséretében gondolok arra, mit is jelent a környezetemnek az én kakaóscsiga-imádatom.