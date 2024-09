Erős Mária, az iskola igazgatóhelyettese és Takács-Kovács Ágnes Éva kertvezető képviselték a rangos eseményen a Sárszentmiklósi Általános Iskolát, ugyanis végéhez érkezett az Alapozó Iskolakert képzés. A résztvevők örömmel számoltak be az eseményről: – Az elmúlt évben lehetőségünk nyílt, hogy „újra”, ugyanakkor kicsit más célok tükrében iskolakertet alakítsunk ki, és keltsünk életre az iskolánkban. Ennek a programnak a zárásaként vehettünk részt az ide vonatkozó utolsó rendezvényen, melyet Budapesten, a Pénzügyminisztérium épületében rendeztek meg. – Mondta el az igazgatóhelyettes.

Erős Mária igazgatóhelyettes a Pénzügyminisztérumban megtartott eseményen

Fotó: az iskolától

Nem csak egy protokoll rendezvényről volt szó, hanem gazdag, programokkal és értékes előadásokkal teli esemény zajlott, emelte ki a kertvezető: – A regisztráció során egy ajándékcsomagot is átvehettünk, melyben sok érdekes és hasznos szakirodalom volt, és úgy hisszük, ezek a további terveink megvalósításában nagy segítségünkre lesznek majd. Az érkezést követően, lehetőséget kapott minden intézmény, aki a program részese volt, hogy rövid betekintést engedje az általuk megvalósított ötletekbe.

A program folytatásaként Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár előadását hallgathattuk meg, melynek témája: Az iskolakertek helye az Energiaügyi Minisztérium célkitűzései között volt. Majd ezt követően pedig Saly Erika a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület elnöke, környezeti nevelő, egyetemi óraadó, pedagógiai fejlesztő gondolataira figyelhettünk, aki az – Óvoda- és iskolakertek mint tanulási terek – témában tartott előadást. Az előadásokat követően került sor az óvodák és iskolák bemutatkozására, a kezdő és a mentor kategóriákban is. –

Takács-Kovács Ágnes Éva kertvezető

Fotó: az iskolától

A nap végére is maradt egy izgalmas előadás, mesélték el a résztvevők, ahol Halbritter András Albert az Iskolakert terápiás lehetőségeit mutatta be. Elmondható, hogy az ilyen rendezvények mindig rengeteg lehetőséget biztosítanak a kapcsolatépítésre, ötlet cserékre, az eddigi tapasztalatok megosztására, ami hasznos lehet a sárszentmiklósi iskola iskolakertjének kapcsán is.