–Akinek van kedve süssön almáspitét a Falunapra, hogy kedveskedjünk egymásnak egy kis kóstolással, receptek átadásával, a hagyományteremtő Almáspitézésen. Szeretettel fogadjuk otthon elkészített pitéket, amelyekkel bárki megkínálhatja a közös ebédre összegyűlteket.– tette közzé a hagyományteremtő program részleteit a Magyaralmási Faluház.

A magyaralmási falunap szeptember 28-án lesz a faluházban és annak környékén, az Iskola u. 5. szám alatt. Reggel, 8 órakor indul az Örömfőzés az udvaron, de nem csak ez lesz az egyetlen délelőtti esemény. Kiállítás lesz a Kiskultúrban 10-kor, majd egy órával később köszöntik a település újszülötteit.

A falunap ünnepi műsorfolyama egy hivatalos résszel is bővült, ugyanis szeptember 28-án lesz az új óvodai csoportszoba megnyitója is.

A falu kemencéje idén is eléri majd az üzemi hőfokot, hogy házi kenyér sülhessen benne ahhoz az ebédhez, melyet a helyi vadásztársaságnak köszönhet az ünneplő közösség. De lesz még óriáspalacsinta, kézműves és kirakodó vásár, valamint több színpadi produkció is. Délután 2-kor fellép Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza örökzöld slágerekkel, illetve a Kredenc Együttes is. A résztvevők láthatják majd a magyaralmási óvodások és iskolások műsorát, a Szomszédoló Sárkeresztesi Néptáncosokat is.

Sipos F. Tamás este hatkor, a Cozombolis 19 órakor lép a közönség elé. Este kilenctől hajnali háromig Dj Deli tart retro party-t.