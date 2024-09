A Magyar Falu Program nagy segítség az ötezer fő alatti településeknek. Számtalan fejlesztést kizárólag ebből a forrásból tudnak finanszírozni a községek, illetve a kisebb városok.

Bodajk is rendszeresen él a program adta lehetőségekkel, így újra és újra igényel támogatást, hogy a város fejlődése ne lassuljon. Most egy útfelújítás kapcsán nyújtotta be a város képviselő-testülete az igényt, és nemrégiben örömhírt kapott Bodajk a minisztériumból.

– A Fehérvári utca burkolat-felújítása kapcsán beadott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Az erre a célra elnyert pályázati összeg 32,5 millió forint. Bízom benne, hogy a lehetőségekhez képest minél előbb neki tudunk állni a felújításnak – fogalmazott Wurczinger Lóránt polgármester.

A Keselő és a Petőfi Sándor utcát összekötő, közel félszáz telket számláló Fehérvári utca hosszú belterületi szakasz, melybe több utca is beletorkollik, így a Rákóczi, a Mandulás, a Körtefa és az Alma utca is. Az önkormányzat közleményéhez csatolt térképvázlatból kiderül, hogy a Petőfi utcától induló burkolat-felújítás a Mandulás, illetve a Körtefa utcai torkolatig történik meg a Magyar Falu programtól kapott forrásból.