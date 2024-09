A három napos rendezvények idén a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház ad otthont. Itt tartották a pénteki nyitó dicsőítést és igehirdetést, valamint az azt követő hivatalos megnyitót, melyen először Spányi Antal megyés püspök szólalt fel. Köszöntőbeszédében felidézett egy régi emléket a Haller téri plébánia hittanterme kapcsán, ahol egykor havi rendszerességgel találkoztak, imádkoztak és beszélgettek a mostani konferencián jelenlévők közül sokakkal. Mint mondta, akkor másféle világ volt, nem volt még rendszerváltás és nem volt magától értetődő az sem, hogy mindenhol együtt imádkoznak a különböző felekezetek, de örül, hogy ma már ez természetes és nem csak a templomokban, hanem máshol is.

A megyés püspök a fentiek mellett a keresztény orvoslás feladatáról is beszélt. Úgy véli, hogy az orvosoknak nem csak az a feladata, hogy egy konkrét panaszra találjanak megoldást, hanem az is, hogy a test mellett a lelket is gyógyítsák és segítsék elfogadni azt, amin változtatni nem lehet.

Spányi Antal köszöntőjét Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjének beszéde követte, melynek fókuszában csakugyan a test és a lélek gyógyítása állt.

– A lélek megtartása a gyógyító orvos esetében a test egészségének megtartásával párosul, hiszen ez az elsődleges feladata és hivatása az orvosoknak – hallhattuk az országgyűlési képviselőtől.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A konferencián beszédet mondott továbbá Cser-Palkovics András polgármester, aki a keresztény orvoslás kapcsán a békét emelte ki. Hangsúlyozta, ha ma és itt valamiről beszélni kell, akkor az a béke, az arra való törekvés és az egység. Úgy véli az orvosok a gyógyítás mellett mindezeket méltón tükrözik.

Bakos Gábor, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója az elgépiesedett világról, valamint az ebben való helyünkről beszélt. Úgy fogalmazott, hogy az itt jelenlévő közösségnek az a feladata, hogy megtalálja az orvos és a páciens helyét a jelenlegi és a jövőbeni világban. Ehhez azonban hit és összetartás kell, valamint mindaz, amiről az egész konferencia szól.