Fontos megmérettetés a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium életében az a verseny, melyet most először szervezett az oktatási intézmény: a Velence Kertjei Kertészeti Versenyre az ország legjobb kertépítő képzést végző iskoláiból jöttek diákok: Szombathelyről, Kecskemétről és Budapestről, valamint természetesen Velencéről is delegáltak csapatokat az agrárképző intézmények az eseményre.

A háromnapos verseny első napján, szeptember 26-án, csütörtökön növényfelismerő versenyben mérték össze tudásukat a fiatalok, pénteken pedig a csapatok egy-egy négyszer négy méteres területen mutathatták be kertépítő tudásukat. Az Entz versenyét a szakmai ismeretek világ- és országos bajnokságát szervező Worldskills alapelvei szerint rendezte meg az iskola, így már az első velencei megmérettetés is e nemzetközi elismertségű verseny előválogatójának tekinthető – árulta el a feol.hu-nak Bontovics Elvira, a verseny főszervezője. A bíráló bizottság tagjai is Worldskillsesek: Gódorné Hazenauer Zita, Adamcsek Gergely és Tóth Levente figyelte árgus szemekkel pénteken délelőtt a fiatal szakemberek keze alatt formálódó ágyásokat.

– Egy tervet kaptak a csapatok, melyet meg kell valósítaniuk a kapott területen belül. Mivel mindenki ugyanazt a tervet kapja, ezért mondhatni, ez itt a milliméterek játéka lesz – tette hozzá a főszervező.



