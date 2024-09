A Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület 17. alkalommal szervezte meg a Wathay-emléknapot a hős vicekapitány szobránál. Mint az az eseményen elhangzott,

ma fejet hajtunk a felszabadító keresztény hadak emléke előtt, illetve a város kiemelkedő katonahőse, Wathay Ferenc előtt, aki 1601-ben – egyes történeti emlékek szerint – részt vett a székesfehérvári vár visszafoglalásában. 1602-ben pedig – 422 évvel ezelőtt –, mint vicekapitány a várat visszafoglaló török hadak ellen hősiesen küzdve esett fogságba és szenvedte el a középkori török várbörtön, a Fekete torony keserveit.

Fotó: Nagy Norbert

A Hugarikum Együttes végvári vitézek életét idéző zenés műsorát követően Berdó Gábor Károly egyesületi elnök mondott megemlékező beszédet a 456 éve született Wathay Ferencről és elevenítette fel a fehérvári vár visszafoglalásának történetét és annak jelentőségét.

Fejet hajtottak a felszabadító keresztény hadak és város kiemelkedő katonahőse, Wathay Ferenc emléke előtt.

Fotó: Nagy Norbert

Kiemelte, erről emlékeznek meg minden évben ezen a helyen, mert ez az ostrom adta vissza a leigázott ország népének a reményt. Beszédében méltatta továbbá azokat a hősöket is, akik életüket áldozták azért, hogy Székesfehérvárra ismét kikerüljön a kereszt és lekerüljön a félhold, de azokat is, akik 1602-ben is védték hazájukat:

Mi, a hálás utókor tiszteljük a győztes csatákat megvívó dicsőséges katonahőseinket, de tiszteljük a vesztes csaták hőseit is!

A megemlékezés koszorúzással zárult.