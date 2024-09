A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. rendezvényének célja, hogy változatos rendezvényekkel, közérthetően mutassa be és népszerűsítse a hazai vadgasztronómia- és vadászati kultúra összefonódását. A megnyitó ünnepségen – mások mellett – Kovács Zoltán és Nobilis Márton államtitkár, Törő Gábor és Varga Gábor országgyűlési képviselők, Tanárki Gábor főispán, Molnár Krisztián vármegyei elnök és Majoros Gábor, a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója vett részt. Az esemény műsorvezetője Csőre Gábor - Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész volt.

Majoros Gábor köszöntő beszédében felidézte, hogy a Vadgasztronómiai Fesztivál történetét – ahogy fogalmazott –, még 2007-ben indult útjára ez a rendezvénysorozat, amivel mára egy olyan tradíciót sikerült teremteniük a kollégáik segítségével, amely példaként szolgál másoknak is, így már számtalan rendezvényt tartanak a vármegyében, sőt országosan is a vadgasztronómia és a vadételek elkészítésének népszerűsítésére. Mindemellett hangsúlyozta, hogy a vadételek fesztiválján túl, a vadgazdálkodás ünnepe is ez az esemény, amely az őszi vadászati szezon megnyitója is egyben.