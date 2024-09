Csillapodik a darázsinvázió? 2 órája

A darazsak és az árvíz

A Duna árhulláma miatt Fejér vármegyében is jelentős területek kerültek víz alá, felborítva az ott lévő ökoszisztémát – akár a darazsak életét is. Vajon mire készteti ez a „sárga-fekete” családokat – behúzódnak a lakott területre? Erről is kérdeztük Sziebert Gergely vármegyei főállatorvost.

Németh Krisztián Németh Krisztián

Kép: Mesterséges intelligencia

– Az árterületek ökoszisztémája az ilyen extrém eseményekre is fel van készülve - tudtuk meg Sziebert Gergely vármegyei főállatorvostól. – Amennyiben olyan területek kerülnek víz alá amelyek a klasszikus értelemben nem árterek, ott az ökoszisztémák sérülhetnek. A magasabb térrészen fészket építő fajok esetében az árvíz nem okoz gondot. Azoknál a fajoknál, amelyek a földben fészkelnek nagy valószínűséggel megsemmisül a fészek. A dolgozók és a királynő ilyenkor ősszel már nem kezd fiasításba, így a dolgozók elpusztulnak a megtermékenyített királynő pedig keres egy telelő helyet. Ahogy korábban megírtuk, a nyár végén nagyon sok vármegyei ingatlanban tapasztalható darázsinvázió, mivel ebben az időszakban már nagyra nőnek a fészkek, és az abban élő populáció.

De vajon rendelkezünk-e elég ismerettel a darázs azonosításához? Erről is kérdeztük a szakembert, aki hangsúlyozza: „a darázshelyzet határozottan nagyobb problémát okoz. A hosszan tartó aszályos forró nyár kedvez darázsfajoknak”. – Az állampolgárok sajnos nincsenek tisztában azzal, hogy mely darázs fajok tudnak "csípni" és mely fajok ártalmatlanok. Általában a sárga-fekete rajzolatú darázsfajok tudnak csípni. Ez a színösszeállítás hívja fel a figyelmet arra, hogy "vigyázz veszélyes vagyok!

– Az ártalmatlanok közül kiemelendő az óriás-tőrösdarázs (Megascolia maculata) nem csak hazánk, de Európa legnagyobb darázsfaja is. Kontinensünk déli felén elterjedt. Sárga fejű nősténye a 45mm-t is elérheti, a fekete fejű hím azonban kisebb (30mm). Homlokán koronaszerű sötét rajzolat található, potrohán négy sárga folt van, teste fekete, sűrűn szőrözött, a potroha második felén vörösesbarna szőrszálakkal. Lábai tüskések, szárnyai füstös lilás színűek. Meleg kora nyári napokon találkozhatunk vele, májustól októberig repül. Az orrszarvúbogár lárvájában fejlődik. Óriás tőrösdarázs

Fotó: mme.hu

A szakember hozzátette, jellemzően a lódarázs (Vespa crabro), a német darázs (Vespula germanica), és a kecskedarázs (Vespula vulgaris) fajok okozzák a legtöbb problémát, mivel mindhárom agresszív faj.

A darázsinváziót a természet rendje csillapítja, majd szünteti meg teljesen.

– Az ősz beköszöntével a darázsfészekben élő dolgozók el fognak pusztulni, így kevesebb repülő darázzsal találkozhatunk. Az egyedek ősszel még a darázsfészekben vannak, mire a tél beköszönt már csak a megtermékenyített nőstények vannak életben. Ezek az egyedek telelnek át, alapítanak új kolóniát a következő tavasszal. Az áttelelés fakéreg alatt vagy a lombok védelmében történik. Urbanizált területeken pedig a padlásokon, ablak melletti nyílásokban, fészerben tudnak áttelelni – tudtuk meg Sziebert Gergelytől.

