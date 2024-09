Már a gyülekezés percei is némi fejtörést okoztak tanáruknak, hogy vajon mindenkit felismer és beazonosít-e. Szabóné Nyuli Valéria tanárnő fogadta az érkező „diákokat” az iskola udvarán.

Amint mindenki elfoglalta helyét a tanteremben, Valéria tanárnő az osztálynévsor felolvasásába kezdett.

Mindenkiről szót ejtettek, megemlékeztek, pár gondolatban felelevenítették osztálytársaikat, akik bármiféle okból is nem lehettek az ünneplő csoporttal. Szomorúan konstatálták azt a tényt, hogy a húszéves találkozót még szinte hiánytalan létszámmal meg tudták tartani. Mindenki jelen volt, de a huszonötödiken már voltak hiányosságok.

Sajnos a negyvenéves találkozóra még szűkebb lett az ünneplők létszáma. Betudva annak, hogy sokan mezőgazdasági munkálataikat nem tudták halasztani, vagy épp korábbról már erre a napra más programot szerveztek, és ami a legsajnálatosabb, hogy néhányan már nem is élnek. Hozzájuk a temetőbe is kilátogatnak éppúgy, mint az ott nyugvó tanáraikhoz is, és hálával telt szívvel idézik fel a kedves emlékeket róluk is.

Az iskolalátogatást követően az egyik osztálytársuknál folytatódott a délután. Még több beszélgetéssel, még több vidámsággal és gyanítom még több kedves emlékkel feltöltődve zárják ezt a kerek évfordulót.