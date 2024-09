A 200 éves székesfehérvári reformátusok jelmondata, "Legyen világosság!" – Jézus Isten fényét hozta el nekünk. Ez lelki értelemben is igaz, a lelkünkben is világosságot hoz Isten igéje, amely létrehozta a székesfehérvári református egyházközösséget is 1824-ben. Ez fogja megtartani, most, 2024-ben, és így lesz ez egészen a világ végezetéig. Ahogy Jézus mondta, "Íme, én veletek vagyok, minden napon" – idézett beszédében Berze János, a Budai úti Református Gyülekezet lelkésze.

A jubileumot ünneplő áhítaton Somogyi László, református lelkipásztor – aki 14 éven át szolgált Székesfehérváron, jelenleg pedig a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség lelkésze – adott hálát a közösségért, felidézve a reformátusok történetében meghatározó történelmi pillanatokat. A lelkipásztor arra a kérdésre, hogy miért vannak ma Székesfehérváron reformátusok, és miért alakult meg közösségük kétszáz évvel ezelőtt, a következőt felelte: – hogy bizonyságot tegyenek az Istenhez fűződő személyes kapcsolatról és hirdessék a szabadító kegyelembe vetett hit lehetőségét – fogalmazott.