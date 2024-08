Mikor a magyar ember kirándulni megy, vagy egyáltalán: kimozdul otthonról, többnyire elhangzik az a mondat, hogy "de együnk előtte!". Mert hát üres gyomorral nem lehet teljesíteni. Kivételt képez ez alól a fesztiválozó, aki biztosan nem fog otthon étkezni a kedvenc koncertje előtt, ha tudja, a fesztiválon ízletesebbnél ízletesebb ételek közül válogathat. No meg kell a hely a sörnek is.

Fotó: Kerekes Boglárka

Mivel ez nem egy alkoholreklám, ezért eltekintünk az e kategóriába tartozó italok széles kínálatának ismertetéséről, melyeket a Fezenen is megtalálunk. Kiszáradni biztosan nem fogunk, persze, hidratálni nem ezzel kell. Délután a fesztiválozók többsége még citromkarikás limonádéval indította a napot, a komolyabb nedűket későbbre tartogatva. Azt pedig valószínűleg nem is kell leírnunk, melyik ital fogy a leginkább.

No, de azért nem árt vigyázni, hiszen a mértéket nem ismerve, könnyen kieshet az áttombolt koncertélmény. Jobb, ha eszünk is közben, a tapasztalt fesztiválozó jól tudja ezt. A Fezen színpadaihoz közeledve egyre több street foodot találunk: van itt hot-dog, hamburger, pizza és minden, mi szem, szájnak ingere. A szervezők gondoltak azokra is, akik hozzám hasonlóan nem bírják ki a napot édesség nélkül. Ehetünk vattacukrot, tejszínhabos gofrit és sok mást is. Több, különböző fantáziaételt is találunk, mármint olyanokat, melyek nem klasszikusak, mint például a lángos. Ezek például különböző vegyestálak, hússal, krumplival (nem, nem a gyros) és minden földi jóval. Vannak olyan ételek is, például a melegszendvics, amelyek kiválóak főétkezések között és könnyebb ételnek számítanak.

Fotó: Kerekes Boglárka

Az ételfelhozatal kifogástalan, nehéz volna közönségkedvencet választani, mert mint ahogy elnéztem, mindenki eszik mindent. Diétázni azonban nem most érdemes, de ha valaki fegyelmezetten tartja magát hozzá, akkor bizony nem lesz könnyű dolga: összefut az ember szájában a nyál, olyan illatokat hoz a szél. Éhes biztosan nem marad senki sem, éppen ezért érdemes otthon a mérleget egy kis időre félretolni és csak arra figyelni, hogy jól érezzük magunkat!