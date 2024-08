Szeptember elejéig zárva tart a Csitáry G. Emil Uszoda, ahol jelenleg az éves karbantartási munkák zajlanak. Ezek közé tartoznak különböző takarítási és javítási munkák is. A vizet már leengedték a medencékből, amelyekre alapos takarítás vár, hiszen a nagy medence fenekén például alga telepedett meg. A medencék takarítását, fertőtlenítését folyamatosan végzik a szakemberek. A takarítási munkákból nem maradnak ki a folyosók falai sem, mint ahogy az uszoda valamennyi helyisége sem, beleértve a szaunát is, amelyre hosszabb távon jelentősebb felújítás és bővítés vár.

Fotó: Gombor Lili / FMH

Az épület folyamatos és fokozott igénybevételnek van kitéve, hiszen Székesfehérvár valamennyi vízisport egyesülete és iskolája, óvodája a Csitáry uszodába jár edzésre, úszásoktatásra. Így aztán nem csoda, hogy az évek során itt-ott kopik, törik a burkolat, valamint lényegében minden, amit a látogatók használnak: elreped egy-egy járólap, a fuga kikopik a járólapok és csempék közül, a lépcsőről leválik a csúszásmentesítő réteg és még hosszasan lehetne folytatni a sort. Az éves karbantartási munkák megkezdése előtt évről évre az ilyen, apróbbnak tűnő javítandó felületeket, eszközöket is rangsorolja az uszoda, és mindig a legfontosabbakat veszik előre. Idén javítani kell a hajszárítórendszert is, az ugyanis elromlott, ezért cserélni kell a teljes gépezetet. A mosdókra járólapcsere vár, amellyel együtt a fugát is pótolják majd. Szintén megrepedt, ezért cserére szorul a csempe az uszoda több pontján. Valamennyi helyiségben tisztasági festéseket is végeznek majd.

Fotó: Gombor Lili / FMH

A kinti medencéhez, strandhoz vezető lépcsősort csúszásmentessé teszik, így is biztosítva a látogatóknak, sportolóknak az uszoda biztonságos használatát. A munkálatok az uszoda előtt is folytatódnak: kicserélik a bejárat előtti burkolatot, valamint a vízelvezető vasrácsokat is. Szintén cserére szorul a bejárat automata ajtójának küszöbe.

Fotó: Gombor Lili / FMH

Az augusztusi zárva tartás alatt a bérlettel rendelkezők hétköznapokon reggel 6 és 8 óra között a strand ötvenméteres medencéjében két pályán úszhatnak.

Az uszoda egy nagyszabású felújítás és energetikai korszerűsítés előtt áll, amelynek terveit áprilisban mutatták be. Az uszodában az 1989-es átadása óta jelentősebb felújítás nem történt, ezért is vált időszerűvé a korszerűsítés, amelyre ha sor kerül, feltehetőleg az uszoda huzamosabb időre bezár majd.