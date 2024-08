Tömegek vonultak fel 1 órája

We Love Mór Outdoor: Megtelt a hegyoldal kóstolókkal (videó)

Hét pincészet döntött úgy, hogy ismét megmutatja kiváló borait a már szinte hagyománynak számító We Love Mór Outdoor-on. A csoportokban haladó kóstoló brigádokat a szőlősorok között felállított sátrakban hűvös borok, hideg szóda, számtalan finomság és néhol még élő zene is várta. Minden adott volt egy kellemes délutánhoz a szőlőhegyen, így a We Love Mór Outdoor-on ismét tömegek vonultak fel.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A Móri borvidék központja Mór város, melynek legnagyobb szőlőterülete, Csókakő irányában a Vértes oldalához simul, hogy minél több napfény jusson a tőkékre. Ezen napsütötte tőkék között tartanak rendszeresen borkóstolókat, évszaktól függetlenül. Ez a We Love Mór Outdoor, melyben most 7 pince tervezte megmutatni a borait az egyébként már rutinos, gyakran visszajáró vendégeknek, érdeklődőknek. We Love Mór Outdoor

Fotó: Palocsai Jenő / FMH Augusztus 10-én, szombaton a Brigád Pince, a Csetvei Pince, a Frey Pince és Szőlőbirtok és a Galambos Pince mutatkozik be, de feljebb haladva a borúton, találkozhatnak az érdeklődők a Geszler Családi Pincészet, és miklóscsabi pincéje boraival is. A hetedik borkóstolóhely, a Kamocsay JR, akadályoztatva volt, így mégsem jelent meg a legújabb szortimentjével a hegyen. We Love Mór Outdoor – töb, mint borkóstoló A nagy forróságban eleve jól esett a vendégeknek a hűvös bor és akár bele, akár mellé a hideg szóda, de akkor különösen, ha tépett marhahússal töltött bagettet, vagy gombás velős pirítóst is ettek mellé, de volt még a választékban kézműves sajt, vékony tésztájú pizza és szendvics is. Fotó: Palocsai Jenő / FMH Mór felől haladva a Geszler Családi Pincészet kezdte a sort, a megszokott hibátlan kínálattal, kedvességgel, és a szomszédságukban működő falatozóval. Utána a Galambos Pince következett, akiknél már szintén több generáció dolgozik a szőlőben és a pincében. Nem teszik hiába, hiszen sokan leheveredtek a terasz mellé, hogy végigkóstolhassák akár a teljes szortimentet. Kamocsay JR a kis kápolna alakú épület előtt szokta várni a kóstolók véget nem érő sorát, ám most üresen állt a terület, s a ház. A Frey Pince két sort kezelt egyszerre, hiszen nemcsak a nagy választékkal bíró borkészletből lehetett kóstolni, hanem várta ott a vándorokat egy-egy császárzsemlés szendvics, vagy egy jó fekete is. Fotó: Palocsai Jenő / FMH A Csetvei Pince faházánál álló hosszú sor sem volt véletlen. Nem csak azért mert velük szemben a fűszeres, füstölt és a töltött sajtok, sajttekercsek sokasága csalogatta a látogatókat, hanem mert olyan különleges tételeket is kóstolhattak ott az érdeklődők, melyek derítés és szűrés nélkül kerültek a palackokba.

Volt ilyen tétel a Brigád Pince főhadiszállásán is, és persze sok más fajta a 2023-as és régebbi évjáratokból. A hegynek ezen a szintjén már nem csak a bor emeli a hangulatot. A kihelyezett függőágyakban egyedül gondolkodók és szerelmesek nézték a naplementét, míg mások táncoltak és énekeltek az élőzenére. Fotó: Palocsai Jenő / FMH A legmagasabb kóstolóponton, miklóscsabi pincéjének területén a hagyományos és a fantázianevekre keresztelt borokból is lehetett választani, de csak annak, aki átvágta magát úgy száz táncoló vendégen a pultig.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!