Ahogy arról már szombat esti cikkünkben beszámoltunk, a Belügyminisztérium a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzését és az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztását figyelembe véve augusztus 11., vasárnap nulla órától augusztus 16., péntek éjfélig kiadták a vörös kódot. Mindez azt jelenti, hogy a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Részletekről ITT olvashat!

Tűzgyújtási tilalom

Az egész országban tűzgyújtási tilalom is érvényben van, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. Ide kell érteni a tűzgyújtási tilalom eső területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is. A katasztrófavédelem tájékoztatójában kitért arra is, hogy az erdőterületen nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A részletekről a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban ITT írtunk!