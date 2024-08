– Székesfehérvár 336 esztendeje szabadult fel a török uralom alól, erről készítettünk egy bemutató műsort – számolt be a történtekről a katonai hagyományőrző egyesület vezetője. – A 145 éves török uralom három időszakát jelenítettük meg. Először Fehérvár elestét 1543-ban, akkor nagyrészt német gyalogosok harcoltak itt, ezért az ő ruházatukat, viseletüket, fegyverzetüket mutattuk be egy gyalogviadal során. Aztán következett 1601-ben az ostrom és a visszafoglalás, amelynek során darabontok is küzdöttek a falaknál. Időben utána érkezett el a város felszabadulása 1688. május 19-én, amikor másfél évnyi körülzárást követően nagyrészt a német-római császárság zsoldosaiból, kisebb részt magyar alakulatokból álló sereg mentette fel a várost. Ez a három tagozódás volt az alapja rendünk programjának.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A nagymester kiemelte, milyen óriási szerepe volt az utókor által jócskán félreismert zsoldosokból álló csapatoknak a török elleni magyarországi hadviselésben, azonban hagyományőrző közösségük róluk sem feledkezett meg. Bencze Tamás hozzátette, nagy szükség mutatkozott idegen ajkú katonákra, hiszen az ország körülbelül hatvan év alatt jóformán kivérzett, nem tudott akkora katonai erőt felmutatni, amely ellenfele lehetett volna akár egy kisebb létszámú török seregnek is.