A város egyik fogadalmi ünnepe Szent Donáthoz kapcsolódik, akit az Öreghegyen a szőlőhegyek védőszentjeként, védelmezőként tiszteltek. A város legmagasabb pontján álló Donát-kápolnában augusztus 4-én, vasárnap az ő tiszteletére szerveztek szentmisét, melyet Tornyai Gábor atya celebrált.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Megélni a találkozást

A plébános az Öreghegy tetején rámutatott:

– Van egy nagyon szép ünnepünk, ami pont az elkövetkezendő napokban lesz: a színeváltozás ünnepe, amikor Jézus felmegy a hegyre, és a tanítványok, akik vele vannak, meglátják azt, hogy milyen is ő igazából. És amikor feljövünk ide a hegyre, a Donát-kápolnához, a város legmagasabb pontjára, akkor itt nem csak a múltra való emlékezést élhetjük meg, de a jelenben való találkozást is azzal az Istennel, akihez az elődeink is fohászkodtak, akinek a segítségét kérték, akivel élték a kapcsolatukat, és akihez mi ma élő, hívő emberek is kapcsolódtunk. Úgyhogy ez a hegy, a városnak ez a pontja ilyen formában összekapcsolja a múltat, a jelent s talán a jövőt is, illetve a hívő és nem hívő embereket egyaránt. Ezért is fontos számunkra ez az ünnep – fogalmazott a feol.hu-nak.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A kápolna múltja, jelene

– Fontos, hogy legyenek alkalmaink, amikor megállunk. Amikor ránézünk arra, mi van körülöttünk, mi történt velünk és emlékezzünk, visszaidézzük, vagy keressük azt, ami a múltban történt, az hogyan van jelen az életünkben, hogyan hat a jelenléte – fogalmazott már a szentmisén Tornyai atya, aki ezzel a jelenleg álló kápolna kezdeteire utalt: – 30 évvel ezelőtt, 1994. augusztus 7-én, Takács Nándor püspök atya részvételével szentelték fel ezt a kápolnát – emlékeztetett a plébános, aki Szent Donát kultusza kapcsán kiemelte: az nem csak a múlt, de a jelen és jövő értéke is kell, hogy legyen, ahogy a kápolna is.