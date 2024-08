Zsúfolásig megtelt a belváros és a Zichy Színpad környéke a Királyi Napok aktuális könnyűzenei produkciójának, a Bagossy Brothers Company zenekar koncertjének napján, vasárnap este, ám a szervezők, a közelgő vihar előtt leállították a produkciót mindenki biztonságának érdekében. A koncertműsor nagyjából felénél tájékoztatták a szervezők a közönséget a döntésről, így még a vihar érkezése előtt a tömeg nagy része biztonságos helyre tudott vonulni, és sokan akár haza is tudtak érni. A bejelentés után, hatalmas sorokban kígyózva hagyta el a helyszín a tömeg, de a város autós forgalma is, - bár csak rövid időszakra - de délutáni csúcsforgalomhoz hasonló képet mutatott! A vihar egyébként amilyen hirtelen és vadul csapott le a rendezvényre, mondhatni olyan gyorsan távozott is, sőt, kaptunk olyan információt is, miszerint a város bizonyos pontján még csak nem is esett! Az Önkormányzati Kommunikációs Iroda tájékoztatása szerint Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán megköszönte mindenki türelmét, s mint írta: „Minden bizonnyal visszahívjuk a Bagossy Brothers Company-t Fehérvárra!” Ugyancsak félbe kellett hagyni a szabadtéri színházi előadást a Bartók Béla téren. Az esetleges pótlásról, a további teendőkről a Vörösmarty Színház dönt és hamarosan tájékoztatást ad majd.

Rengetegen érkeztek a vasárnapi koncertre, de sajnos a vihar miatt félbemaradt az előadás.

Fotó: Fehér Gábor