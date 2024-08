Budapestre indultak a minap a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület támogatottjai Székesfehérvárról: a szervezet, s annak vezetője, Janó Andorné a saját családjukból kiemelt gyerekek számára tudott olyan kirándulást biztosítani, amelyre aligha lett volna másképp lehetőségük a gyerekeknek.

Fotó: Vigyázó Kéz

– A dán Grundfos Alapítványa finanszírozásában és a gyermekszerető székesfehérvári Grundfos Kft. önkénteseinek jóvoltából egy „csodás” – ezt a kis Maja mondta – programban lehetett részük a saját családjuk nélkül nevelkedő 8-14 év közötti gyermekeknek – árulta el Janó Andorné, akinek beszámolójából kiderül: korán reggel indultak el a gyerekekkel a székesfehérvári vasútállomásról, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát, a cápás állatkertet felfedezzék.

– A Tropicarium-Óceanáriumban láthattunk különböző cápákat, aligátorokat, egzotikus hüllőket és kétéltűeket, kis majmokat, színpompás madarakat, és több száz színes halfajt. Ámulatba ejtő a cápaakvárium alatt húzódó látványalagút, ahol szó szerint karnyújtásnyira úszott el előttünk a tigris- és a barna szirtcápák sora. De láttunk korallokat, óriás- és a környezetükhöz színben is alkalmazkodó kígyókat is – foglalta össze az élményeket a szervezet vezetője. – Éppen akkor kezdett zuhogni az eső, amikor az esőerdőt bemutató kiállításhoz értünk. Az állandóan nedves környezetben nem csak az aligátorok, a nyílméregbékák, de a víz alatti és feletti trópusi növények is remekül érzik magukat. Mégis a legnagyobb sikere a rájasimogató akváriumnak volt, ahol a támogatott gyerekeink különös élményként érezhették meg, saját kezükkel, milyen is rájákat, halakat simogatni.

Fotó: Vigyázó Kéz

A kirándulásról természetesen a fagylaltozás sem maradhatott el, amely ezután korántsem ért véget. A gyerekeket ugyanis ezt követően a KockaPark élményközpontjába vitték. – Több tízezer legó között játszhattak, ami minden kicsi és nagyobbacska álma volt idáig. Magyarország legnagyobb legós terepasztalain, interaktív módon fedezhető fel a minden látogatót lázba hozó kiállítás. Lenyűgöző, valósághű épületeket, működő járműveket, a gyerekek által jól ismert filmjeleneteket, életképeket láthattunk legó elemekből.