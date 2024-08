Egy adott irtószer Magyarországon történő forgalomba hozatalát és felhasználását az országos tiszti főorvos által irányított Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) engedélyezi a vonatkozó jogszabályok és az EU más tagállamaiban is használt útmutatók alapján. Az engedélyezés során az NNGYK vizsgálja a készítmények hatékonyságát és a biztonságos felhasználás lehetőségét, továbbá előírja a szükséges óvintézkedéseket. Kémiai szúnyoggyérítés kizárólag lakott területeken belül történik, ökológiai hatása csekély. Kifejlett szúnyogok ellen nem áll rendelkezésre teljesen szelektív módszer, a lárvagyérítés pedig számos területen nem alkalmazható, vagy önmagában nem elegendő, így a továbbiakban is szükség lesz, elsődlegesen földi kijuttatással, kémiai szúnyogirtó szerek alkalmazására – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Kérdés, hogy mit nevezünk csekély ökológiai hatásnak? Az üggyel kapcsolatban megkerestük Lódi József méhészt, hogy megtudjuk, tapasztalataik szerint veszélyt jelent-e például a méhekre a kémiai szúnyogirtás. – A kémiai szúnyogirtás biztos, hogy veszélyezteti a méhek populációját. Bár éjszaka a méhek nem aktívak, sajnos a szúnyogirtást nem éjszaka végzik. Fehérváriként látom, hogy az irtással nem várják meg a naplementét, nyáron hét óra-fél nyolc körül már megy a repülő a város felett és mindenféle rovart tönkretesznek ezzel. Ezen időszakban nyáron még világos van, a méhek ilyenkor mennek hazafelé, miközben lepermetezik őket. Ugyan a méhészek többsége nem a városban tartja a méheit, vannak olyanok is, akik viszont igen. Ők még nem mondták, hogy a méheik kifejezetten a szúnyogirtás miatt pusztultak volna el – mondta el Lódi József, hozzátéve, hogy más vegyszerek alkalmazása azonban bizonyítottan pusztítja a méheket.

Nem dőlhetünk hátra

Tartanak méheket a Feketehegyen, az Öreghegyen és a Maroshegyen is, a baj az, hogy a méhészek már teljesen belefásultak a dologba. Folyamatosan kapják a méhek a vegyszert a külső területekről, például a gabonatáblákról. Lódi József azt mondja, hogy a méhészek már nem tudják felmérni, hogy a méhek a szúnyoggyérítéstől vagy a napraforgók vegyszerezésétől pusztulnak-e. A növényvédő-szereket a hatalmas szárazságban is használják a gazdák: a növényeket deszikkálószerrel permetezik le, például glifozáttal, amely a legveszélyesebb az emberi szervezet számára, s amely benne van minden gabonában és olajszármazékban, amit megeszünk és megiszunk. Rendkívül rákkeltő anyagról van szó. Sajnos gyakori tapasztalat, hogy a méhészek méhpusztulásról számolnak be. Ennek az az oka, hogy a méhek immunrendszere drasztikusan legyengült a mezőgazdaságban használt különböző vegyi anyagok használata miatt. Amikor a méh rászáll a virágra és szívja be a nektárt, akkor azzal együtt bekerül a szervezetébe a virágra szórt permetszer is, amely gyakorlatilag megmérgezi az állatot.