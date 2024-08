Három napon át tartó, igazán jó hangulatú rendezvényt tartottak a hétvégén Káloz településen, amiről több alkalommal is beszámoltunk már oldalainkon. A záró nap különlegessége, az önkormányzat bőkezű támogatásának köszönhető ingyenes búcsú volt, amivel sikerült hatalmas örömet szerezni a falu fiataljai számára, és rajtuk keresztül egész családoknak is. Karácsony András művelődés szervező elmondta, számtalan produkcióval készültek a három napra, és minden műsorszám sikeresen lezajlott. A résztvevők és a szervezők is elmondhatják, méltó módon folytatódott és valósult meg idén is, a település évtizedekre visszatekintő hagyománya, az augusztusi falunap.