A székesfehérvári Fezen fesztivál közvetlen szomszédságában található a Herosz Fehérvári Állatotthon, melynek dolgozóját csúnya látvány fogadta szombat reggel, mikor megérkezett a menhelyre. Az éjszaka folyamán ugyanis valaki vagy valakik súlyosa anyagi károkat okoztak a menhelynek. A vandálok az egyik ajtót gyakorlatilag félbetörték, elhajlították, míg a kerítés egy részét is olyannyira megrongálták, hogy az jelenleg nem tudja ellátni funkcióját megfelelően. A menhely postaládáját is bezúzták, valószínűleg teljes cserére szorul.

A vandálok által okozott anyagi kár jelentős

Forrás: Herosz Állatotthon közösségi oldala

A Herosz Fehérvári Állatotthon közösségi oldalán közzétette a pusztítás eredményéről készült fotókat, s azt írták, hogy "nem elég a sok kidobott, beteg állatka, a nehéz anyagi helyzet, most még ez is...". A menhely vezetősége értesítette a rendőrséget, de kamera és szemtanúk hiányában nem sok reményt fűznek ahhoz, hogy megtalálják az elkövetőket. Kameravásárlásra és annak fenntartására a menhelynek nincs pénze, hiszen anyagi keretük teljes egészét kis védenceikre, az állatokra fordítják. Posztjukban azt is írták, hogy a vandálok az épületbe nem mentek be, onnét nem vittek el semmit. Ettől azonban az anyagi káruk jelentősnek tűnik.

A menhely postaládáját is bezúzták

Forrás: Herosz Állatotthon közösségi oldala

Nem tudható, hogy a rongálást ki/kik követte/követték el, így az sem, hogy az elkövető(k) részt vett(ek)-e a Fezenen. Mindenesetre a Fezen fesztivál reagált a történtekre, s közösségi oldalukon azt írták, hogy állatbarátként és fesztiválszervezőként is mélyen felháborítja őket az a rongálás, ami szombaton a fesztivál melletti állatmenhelyen történt. "Az, hogy valaki szórakozik, kiereszti a gőzt, nem jelentheti azt, hogy teljesen elveszti a kontrollt. Szerencsére ez a FEZEN-re nem is volt jellemző. Kis családból nagy, 40.000-es családdá nőttünk 27 év alatt, de most is család vagyunk! Ahogy az elmúlt években, idén is igyekeztünk segíteni, reméljük, hogy sok kutyának és macskának okozott örömet a fesztivál elején átadott csomag. Természetesen a fesztivál ki fogja venni a részét a helyreállításban, és ma éjszaka a fesztivál biztosítja az állatmenhely őrzését is" – fogalmazott a Fezen főszervezője, Kovács Antal.