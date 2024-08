A holtankoljak.hu tájékoztatásából kiderül, holnaptól újra 600 forint alatt alakul a benzin és a dízel átlagára.

„A hétvégén tovább csökkenek az üzemanyagárak. A benzin és gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 7-7 forinttal kerül kevesebbe szombattól. A változás várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd, amelynek mértéke szombaton derül ki. Addig is az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:

95-ös benzin: 605 Ft/liter

Gázolaj: 609 Ft/liter" – olvasható a közleményben.