Kirakodóvásár, kézművesek, lánchinta, dodzsem és persze zsákbamacska is várta a vásári forgatagra kíváncsi érdeklődőket Csókakőn. A két napon át tartó programsorozatban nemcsak a Viking Zenekar koncertje, vagy a Barkócaberkenye Néptánccsoport fellépése volt fontos mozzanata, hanem a Szent Donát plébániatemplom búcsúja is. A védőszentre emlékeztek, a vasárnapi, ünnepi szentmisén is a hívők, és ahogy minden évben, úgy most is ott ültek a padokban a Szent Donát Borlovagrend tagjai is, akik elvitték boraikat az Úr és a védőszent színe elé, kérve a misét celebráló paptól, hogy szentelje meg azokat.

A helyi borrend tagja Fűrész György leköszönő polgármester is, akinek Mórocz Tamás plébános, címzetes apát megköszönte a számukra utolsó közös búcsú alkalmával a 14 éves együttműködést és munkát. Mint elmondta, nagyon jó volt a önkormányzat és az egyházközség között a kapcsolat és külön kiemelte azt a támogatást, hogy azóta a templom toronyórája mind a négy égtáj felé mutatja az időt. Azért is köszönetet mondott, hogy számos egyéb fejlesztésben is számíthattak a polgármester segítségére, és hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is számít erre a jó kapcsolatra, a település és az egyházközség között, Csókakő érdekében.

A szentmisén képviseltették magukat a várlovagok is, így ott volt Csöngedi Károly, a Várbarátok Társaságának elnöke is.

A borszenteléssel egybekötött misét követően a templom előtt álló Donát szoborhoz vonult a hívők közössége. Ott Mórocz Tamás a község lakóinak is megköszönte az eredményes együttműködést, és hálát adott a jó Istennek, hogy nem adott megoldhatatlan problémákat a közösségnek. Egyben Szent Donát közbenjárását is kérte Csókakő lakosai és a település védelmében, majd ezt követően a polgármester értékelte az elmúlt évi szüretet.

A településvezető elmondta, hogy a 2023-as szüret jó volt, ezért a védőszent érdemes lett arra, hogy megkóstolhassa a méltán híres Ezerjót. A törött kelyhet is összeforrasztani képes Szent Donát serlegéből földre is csöppent a töltés során. Ezt a jelet a településvezető úgy értékelte, hogy 2024-ben is jó termés ígérkezik.