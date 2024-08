A Palotai út és a Schwäbisch Gmünd utca kereszteződésében úton zajló munkálat, útfelbontás nehezíti a közlekedést! A kanyarodó sávok mind két irányból le vannak zárva, így fontos hogy körültekintően közlekedjenek az arra autózók, ne pedig rutinból akarják megoldani a közlekedési helyzetet. Nem messze innen, a Királyi Napok rendezvényszínpad miatt a Zichy Liget melletti területen is útlezárás nehezíti a közlekedést, itt is érdemes körültekintőnek és óvatosnak lenni! A fesztivál szervezői és a közlekedési szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy az ünnep ideje alatt, különösen is fontos hogy indulás előtt tájékozódjunk a városban és az utakon zajló forgalmi helyzetről. Balesetmentes jó utat mindenkinek!