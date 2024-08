A Királyi Napok a Szent István Király Múzeum számára kiemelten fontos eseménysorozat, éppen ezért a múzeumnak alapvető törekvése, hogy lehetőségeihez mérten minél nagyobb szerepet tudjon vállalni a megvalósításban – mondta el Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója. A múzeum idén is több olyan kiállítással várja az érdeklődőket, melyek a Királyi Napokhoz igazodnak. A Királyi Napok tematikáját évről évre az Árpád-ház uralkodóinak egy-egy személyisége adta, mostanra azonban végigértek az uralkodók során, ezért már tavaly – így értelemszerűen idén is – új tematikában gondolkodtak a szervezők.

Újdonsággal készülnek

Idén a legnagyobb újdonság, hogy a Királyi Napokból egy komplett napot a Szent István Király Múzeum szervezett meg. Ez a nap augusztus 17-e, szombat, a Lovagok Napja, amelyen lesznek kézműves foglalkozások, ahol például bárki elkészítheti a saját rózsaablakját, valamint játékos vetélkedők és mesterségek utcája is várja az érdeklődőket. A Lovagok Napjának fő látványossága a lovagok felvonulása, majd küzdelme, hiszen nem akármiért folyik majd a harc: mindegyik lovag Székesfehérvár egy-egy városrészét képviseli, így tulajdonképpen a városrészek küzdelméről is beszélhetünk. Az összecsapás végén a győztes lovag által városrészi győztest is hirdetnek.

A múzeum a Lovagok Napja mellett számtalan családi programmal is készül, valamint zenei eseményekben és koncertekben vállalt szerepet a múzeum. Csütörtök délután kezdődik az Alba Regia Feszt, amely a jazz világába repíti a zenebarátokat csütörtöktől szombatig a Bartók Béla téren és a a Szent István Király Múzeum Díszudvarán.

Kapcsolódás a Királyi Napokhoz A Szent István Király Múzeum idén 150 éves, és szoros szálak fűzik a Királyi Napokhoz. A múzeum eredendően székesfehérvári és Fejér vármegyei múzeumi egyletként indult. A múzeum gyakorlatilag egy polgári, civil kezdeményezés nyomán jött létre, s kiemelt célja volt Székesfehérvár történelmi emlékeinek gyűjtése és láthatóvá tétele – mondta el Kovács Loránd Olivér, hozzátéve, hogy a múzeumnak mindezen felül van egy másik kapcsolódási pontja is a Királyi Napokhoz, hiszen a Nemzeti Emlékhely, amely a Királyi Napok egyik kiemelt helyszíne, szintén a Szent István Király Múzeum által kezelt helyszín mind tudományos, mind pedig rendezvényszervezés szempontjából.

Egyedülálló érték- és élményanyag

A Szent István Király Múzeum épp a napokban került ismét a figyelem központjába, jóllehet, gyakorlatilag folyamatosan ott vannak, hiszen Székesfehérvár valamennyi városi rendezvényén képviseltetik magukat, és aktívan tesznek a város kulturális életének fenntartásáért és virágzásáért. Szerdán számoltunk be arról, hogy szenzációs leletek kerültek elő a Nemzeti Emlékhelynél, az egykori városfal közelében végzett ásatások során. Egy kora Árpád-kori fal alapozására, illetve a hozzá kapcsolódó belső kazettás szerkezetű sánc vagy védmű nyomaira bukkantak a múzeum szakemberei.