A székesfehérvári Szent István Király Múzeum (SZIKM) szakemberei 2023-ban a Nemzeti Emlékhelynél, az egykori városfal közelében faszerkezeteket vizsgáló kormeghatározásos kutatásokat kezdtek, melynek során talajradaros vizsgálatnak vetették alá az egykori koronázóbazilika területét. Sikerült is beazonosítani azt a szelvényt, ahol korábban nem történt még kutatómunka, s amely során biztató jeleket kaptak a szakemberek, így meg is nyithatták az ásatásokhoz a kutatószelvényt. Az ásatások során szenzációs leletek kerültek elő: a legfrissebb kutatások eredményei szerint a középkori belvárost már a 11. században kőfal vette körül, azonban a szakemberek nem tudták, hogyan nézhetett ki és mikor épülhetett a fal. Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója akkor elmondta, hogy ennek kiderítése azért is fontos és lényeges, mert itt volt a koronázóbazilika, vagy lehet, hogy ide épült, nem a magaslatra. – Arra sem voltak válaszaink, hogy védte-e valami a bazilikát és környezetét. Most kiderült, hogy igenis el volt látva védelemmel. Egy kora Árpád-kori fal alapozása, illetve a hozzá kapcsolódó belső kazettás szerkezetű sánc vagy védmű nyomaira bukkantunk. A kerámialeletek tanúsága szerint egyértelműen kora Árpád-korról beszélhetünk – ismertette a főigazgató.

A SZIKM régészei most az egykori kőfal helyén álló műemléki fal közvetlen közelében találtak egy olyan fa szerkezetet, amely bemegy a kőfal alá. A feltárás és az új lelet részleteiről Pokrovenszki Krisztián beszélt lapunknak. – Csütörtökön ezt tovább bontottuk, és egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy a Jókai utcai ásatás során előkerülthöz hasonló szerkezet fog kirajzolódni, amely tulajdonképpen egy fa alapozás. Eddig, amit itt találtunk, a fa és föld alapú sánc, a fal belső része volt, és az előzetes eredmények alapján Szent István korára tehető. Most ennek a második periódusát találhattuk meg, ez egyelőre hipotézis, mert még folyamatban van a feltárás és dendrokronológus sem vizsgálta még a leleteket. A Jókai utcai tapasztalatok alapján ez volt a városfal második periódusa, amelyre aztán ráépítették a kőfalat. A Jókai utcában talált leleteket a 11. századhoz, I. András uralkodásához tudtuk kötni, és ha minden igaz, akkor most megvan a Szent István-i korszak előzménye, és a az I. András idejében felhúzott kő városfal alapozása is – mondta el a főigazgató, hozzáfűzve, hogy szeretnék folytatni a feltárást, most csak egy kis kutatószelvényt nyitottak, mert a mostani tervásatás célja az volt, hogy kiderítsék, hogy a most vizsgált helyszínen is megtalálhatóak-e azok a fa szerkezetek, amelyek a városfal vonalában is húzódnak.