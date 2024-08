Üdítő üdítők

Negyven évvel ezelőtt még minden más volt, és semmi sem volt más. 1984-ben a palackozott és előrecsomagolt folyadékok megkezdték hódító útjukat.

"A mai ember szinte elfelejtette, hogy a szomjúságot vízzel is oltani lehet. Igaz, sok helyütt romlott a víz minősége, a kutak egy része elnitrátosodott, és ez valóban indok arra, hogy palackozott, illetve előrecsomagolt folyadékkal oltsuk szomjunkat. Persze ludas ebben a vendéglátóipar is, amely — sokszor még az üzemi étkezőkben is — elfelejt tiszta vizet és poharat adni. Arról pedig csak a régi cukrászdák, kávéházak megmaradt márványasztalai tudnának mesélni, hogy valamikor a feketéhez kérés nélkül is kihozta a pincér a pohár friss vizet, a süteményről, fagylaltról nem is beszélve."

S micsoda praktikákat, spórolási tippeket osztott meg akkori olvasóival a lap!

"Bizonyára sok az olyan család, ahol annak a napi 30 forintnak, ami két liter üdítőt jelent, jobb helye is akadna. (Nyári melegben, amikor a folyadékveszteséget pótolni kell, ez egy 3—4 tagú családban nem is sok.) Olcsón készíthetünk üdítőt magunk is borkősav (vagy citromsav) és mesterséges édesítőszer segítségével, szódavízből, így literenként 3 forintnál is olcsóbban juthatunk kalóriamentes üdítőitalhoz. Az egyes alkotórészeket ízlés szerint adagolhatjuk. Az így készült ital persze élettanilag teljesen értéktelen, kizárólag folyadékpótló — de legalább nem hizlal."

Ólommentes paprikát mindenkinek

Tovább mérgesedik a paprikaügy címmel írt a hírlap 30 éve az akkor komoly botrányt okozó szennyező anyagokat tartalmazó fűszerről.

"A felhasználóknak számlákkal, okmányokkal kell igazolniuk a fűszer eredetét. Az első ellenőrzések óta egyébként 13 további paprikamintában találtak a megengedett értéket sokszorosan meghaladó ólommennyiséget, az egyikben több, mint 3000 milligrammot. (A határérték kilogrammonként 5 milligramm.) ..... Az sem kizárt—a valóságban is megtörtént —, hogy a minőségtanúsító címkét lefénymásolják, és ráragasztják az ilyen-olyan csomagolású, szennyezett árura. Ad absurdum még az is megeshet, hogy felbontják az aromatartó csomagolást, kiveszik a kifogástalan minőségű paprika egy részét, és a maradékhoz szennyezettet töltenek. A tovább mérgesedő paprikaügyekben ezért sem egyszerű a bizonyítás. Valószínű, hogy szigorúbb központi intézkedésekre lenne szükség. Elsődlegesen a fogyasztók egészsége érdekében, de az sem mindegy, hogy a magyar paprika hírnevére és érthetően a saját érdekeikre vigyázó őstermelők üzleti helyzete is veszélybe kerülhet."