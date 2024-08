Nemrégiben Csór község lakói ismét összefogtak, és a Torii kapu mellé készítettek padokat, amely nemcsak a helyiek, de a környékre látogatók nagy öröméül pihenőhelyként szolgálhat. A Tiszta Szívvel Csórért csoport az elmúlt években egymástól függetlenül önkéntes akciókat szervező és végrehajtó embereket fogta össze egy csoporttá, tudtuk meg Borics Mihálytól, a Tiszta Szívvel Csórért csapat tagjától.

Tiszta szívvel tesznek a lakóhelyükért

Fotó: Tiszta Szívvel Csórért / Facebook-oldal

– A mintegy húszfős, pártokhoz vagy formális szervezethez nem kapcsolódó társaságunk szabadideje, szaktudása szerint vesz részt különböző faluszépítési akciókban. Több alkalommal sor került már buszmegálló-takarításokra, kátyúzásra, virágosításra, szemétszedésre, kisebb területrendezésekre is. Önkéntes csapatunk napelemes lámpákat telepített, padokat helyeztünk ki buszmegállókba, illetve a helyi csúszkapályához – ismertette Borics Mihály.

Mint mondta, a Torii kapu környéke kedvelt kirándulóhely nemcsak a csóri emberek, hanem máshonnan érkező turisták körében is. A lakosság visszajelzései és igénye alapján döntöttek úgy, hogy Csór ezen emblematikus pontja, az itteni nagyszerű panoráma is megérdemel egy pihenőhelyet. Mivel a terület honvédségi tulajdonban áll, így be kellett szerezniük a Honvédelmi Minisztérium engedélyét. A pad fém elemeit, illetve faanyagát, a szükséges egyéb alapanyagokat önkénteseik adták össze. A hegesztési, telepítési munkálatokat hét helyi lakos végezte. A padon azóta sokan megpihennek.

Fotó: Tiszta Szívvel Csórért / Facebook-oldal

A Tiszta Szívvel Csórért csoport a jövőben is folytatni szeretné faluszépítő tevékenységét. Sok tervük van és úgy gondolják, hogy sikerült egy aktív, saját környezetéért tenni akaró, folyamatosan bővülő közösséget kialakítaniuk, akik segítségével a tervekből megvalósult padok, szemetesek vagy éppen virágosítások valósulhatnak meg. Összefogásuk példaértékű mindannyiunk számára!