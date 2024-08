Néhány napja egy kedves levél érkezett szerkesztőségünkbe, amiben a Sárkeresztúri Református Gyülekezet főgondnoka, Sarkadiné Horváth Erzsébet keresett meg bennünket, a gyülekezet színes és gazdag augusztusi programjaival kapcsolatban. Természetesen felkerestük a gyülekezetet, ahol Kiss Péter lelkipásztor fogadott bennünket szeretettel, mesélt a közösségről, és mutatta meg hálás szívvel a Teremtő ajándékát, a nem rég felújított szép templomot, ami nem csak a helyi református közösség, de a település büszkesége is egyszerre.

A gyönyörűen felújított templom

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A közösség igen szép augusztusi programokat tudhat maga mögött, és ahogy megtudtuk szinte minden hétre jutott kisebb nagyobb esemény aminek örülhettek. Az első héten egyből, a szokásos hittan táborral kezdtek, amelyen 37 gyermek vett rész, és ez különösen figyelemre méltó létszám, egy kis település gyülekezetének életében. A tábor alkalmával, természetesen napi áhítatok is szerepeltek, ahol Dániel próféta történetét dolgozták fel, beszélték át, Kissné Berecz Zsófia lelkipásztor vezetésével. Több kiránduláson is részt vettek a hittantáborosok, ellátogattak például Siófokra, megnézték az ottani Makovecz Imre tervezte Evangélikus templomot. Sok játék, nevetés, örömteli pillanat mellett, lelki épülésben is reménykednek a tábor szervezői.

A lelkipásztor a templomtérben

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A gyerekek tábora után, a közösség újabb kirándulásra indult, egyenesen Sárospatakra, az ottani Református Templomba, de meglátogatták Borsiban a Rákóczi kastélyt, a bátrabbak felmentek a Füzéri várba, de ellátogatott a csapat Kassára is, ahol megcsodálták a Dómot, és tisztelettel adóztak II. Rákóczi Ferenc nyughelye előtt is. A közösség tagjai Istennek adnak hálát, amiért lehetővé tette a szép alkalmakat, és épségben megőrizte a gyermekeket és a felnőtteket is a kirándulások alkalmával. Szép emlékekkel lett gazdagabb a gyülekezet!