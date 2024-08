Mint ahogy azzal korábban már foglalkoztunk, számtalan családnak okoz nehézséget a tanszerek megvásárlása, melyek költségei továbbra sem csökkentek. Országosan, s így Fejér vármegye több településén is szerveztek jótékonysági tanszergyűjtést a nehéz helyzeten lévő családok gyermekei számára. 2019 óta a Székesfehérvári Szociális Alapítvány tanszervásárlási utalványokkal segíti a rászoruló családokat és gyermekeiket. Idén Székesfehérvár Önkormányzatának támogatásával a Székesfehérvári Szociális Alapítvány 660 ezer forintból gazdálkodhatott, mellyel összesen 40 gyermek iskolakezdésében tudott segíteni. Ez gyermekenként 16.500 forintot jelent, melyet a szülők utalvány formájában kapnak meg, s egy kijelölt üzletben válthatnak be.

Láng Györgyné, a Székesfehérvári Szociális Alapítvány elnöke elmondta, hogy főként általános iskolás korú gyermekek tanévkezdésében tudtak segíteni, de a középiskolás diákok is számíthatnak támogatásra, ha olyanok a körülményeik. A támogatás igénybevételéhez iskolalátogatási igazolást és jövedelemigazolást kellett benyújtani, majd ezeket mérlegelve keresték fel azokat a családokat, akiknek idén a legnagyobb szükségük volt a segítségre. – Öröm látni, hogy mennyire boldogok a családok, hogy támogatjuk őket. Az iskolakezdés nagy terhet jelent a családoknak, próbálunk nekik ebben is segíteni. 18.150 forintos utalványt kapnak gyermekenként, melyért nekünk 16.500 forintot kellett fizetnünk, de az üzlettel kialakult jó kapcsolat miatt 10 százalékkal többet ér az utalvány. Ha van olyan tanszer, ami nincs az üzletben, akkor azt is hamar beszerzik – mondta el az alapítvány elnöke.

Az utalványokat péntek 10:00-tól lehetett átvenni, aki ezen a napon nem tudott érte menni, annak is eljuttatják az utalványt, amennyiben az utalványban részesülésről előzetesen értesítette az alapítvány.