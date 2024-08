– Ugye nem azt tanította a történelemórákon, ami akkoriban a tankönyvekben szerepelt?

– Utólag visszagondolva elég merészen azt mondtam, itt van a tankönyv, ezt itt tanuljátok meg, mert ebből kell leérettségizni, de most figyeljetek ide, mert elmondom, mi történt a valóságban. Ha egyetlen diák is feljelent, nagy a baj, de ez soha nem következett be. A temetőtakarítási akciók kiváló alkalmat adtak arra, hogy munka közben beszéljek nekik a történelemről, a háborúról és mindenféle olyasmiről, amiről még nem hallottak. Soha nem felejtem el, amit az egyikük mondott: „Tanár úr, sokkal több értelme van annak, hogy itt dolgozunk, mintha krumplit szednénk valahol.” Tehát megfogta a lelküket a helyszín, aztán haladtunk előre.

Kós Károly tanulmányai szerint a katonának zászlós kopjafa jár. Ezekért sem kellett annak idején fizetni, mert ingyen legyártotta őket a cég, amikor az igazgató megtudta, milyen célból készülnek

Fotó: FMH-archív

– Miként sikerült megmenteni a Szentlélek-katonatemetőt?

– Kellett hozzá Balsay István akkori tanácselnök, mert már készen álltak az arra vonatkozó tervek, hogy ott üzemcsarnokot építsenek. Azt sikerült megakadályozni, aztán megjelentek a német hadisírgondozók azzal, hogy ők mindent fizetnek és elkezdődhetett az exhumálás és az azonosítás. A német katonák esetében ez viszonylag könnyen ment, mert egyrészt a földi maradványokon ott voltak a dögcédulának nevezett azonosítási számok, másrészt a németek tökéletes nyilvántartással érkeztek. De közben 167 magyar katona is ott pihent, akikről alig tudtunk valamit. Megint a nemzeti hiúságom okozta, hogy jeleztem a városvezetésnek: legalább annyit hozzunk ki magunkból, hogy ne engedjük idegeneknek kifizetni a magyar katonák sírjelét. Az erdészet ajándékba adta a tölgyfa gerendákat, amelyekből elkészültek a kopjafák, és akadt egy nagyszerű asztalos mester, Sárvári József, aki ingyen meggyalulta őket és engem eltűrt a műhelyében addig, amíg faragtam. A Jáky-technikum diákjai egy éven át gyakorlati foglalkozás keretében újraöntötték a betonkereszteket, amelyeket nem a gonoszság tett tönkre, hanem a fagy, csak az alapjuk maradt meg. Mindenki megtette a magáét. Kós Károly tanulmányai szerint a katonának zászlós kopjafa jár. Nosza, elmentem a bonyhádi zománcüzembe és mutattam a rajzaimat az értékesítési igazgatónak, hogy ilyen kis zászlócskákat szeretnék. „Ugye nem lesz túl drága, mert nincs túl sok pénzünk”, kérdeztem óvatosan. Visszakérdezett: „De hát a magyar katonáknak lesz, nem? Mert akkor ingyen van”. Még mindig meghat ez, mert mindenki adta a lelkéből, amit tudott. Az egész társadalmat átható vágy volt, hogy megadjuk a méltó végtisztességet a magyar katonáknak.