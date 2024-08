A Covid-járvány idején, 2021 áprilisában adtunk először hírt róla, hogy a hegyvonulaton végzett előkészítő földmunkákat követően megkezdték az ismert videójáték feldolgozásával készült film forgatását. Majd több alkalommal is tudósítottunk a gyártási bonyodalmakról, amelyek miatt három év után kerülhet sor a Borderlands premierjére augusztus 9-én az Amerikai Egyesült Államokban, egy nappal később, mint nálunk.

A fantasztikus harcjelenetekben, ütközetekben, robbanásokban és lövöldözésben bővelkedő film posztapokaliptikus bolygóján, a Pandorán játszódó történetben egy különleges összetételű csapat küzd meg a rájuk leselkedő veszélyekkel. Gonosz gépszörnyek és álarcos mutánsok csapata keresztezi az útjukat, s veszi őket üldözőbe, hogy megakadályozzák küldetésük teljesítését, a kincseskamra megtalálását. A látványra és poénokra kihegyezett előzetes filmajánlók ellenére megoszlik a kritikusok véleménye, milyen érdeklődésre számíthat az ismert hollywoodi szupersztárokkal – Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Jack Black – felturbózott sci-fi akcióvígjáték.

A dr. Tannist alakító Jamie Lee Curtis pihenőszéke a Szár-hegy tetején

Nálunk nem csupán a filmhez felhasznált fosztogató, lövöldöző videó-szerepjáték kedvelői várják film bemutatóját. Érdeklődnek iránta az itteni forgatási helyszíneket jól ismerők, s vonzerőt jelenthet a főszereplők közül a magyar felmenőkkel rendelkező Oscar-díjas színésznő, Jamie Lee Curtis, a magyar származású hollywoodi filmlegenda, Tony Curtis lánya. A tudós régészt, dr. Patricia Tannist alakító színésznő az elmúlt napokban több fotót is megosztott saját közösségi oldalán a forgatás helyéről. „Pihenőnap a Pandorán” címmel tette közzé az egyik felvételt, rajta pihenőszéke hátterében látható a Pandora üdvözlőtáblája a Szár-hegy tetején.

A magyarországi forgatási helyszínek közül sokunknak ismerős a Fehérvárhoz közeli „ikerhegy”, a Szár- és Somlyó-hegy vonulata az ott található kőbányával. A film képkockáin jól felismerhető a hegytető és környéke, a lapunk által korábban közölt fotókon is megörökített díszletek/kellékek, és az a jellegzetes építmény, vagyis buckaház, amelyet később az egyik hazai „közösségi piactéren” kínáltak eladásra. A film forgatási helyszíne azért is számít érdekesnek, mivel a legjelentősebb késő római kori kincslelet, a Seuso-ezüstkészlet lehetséges rejtési- és megtalálási helye. Ott került elő 1878-ban a kincslelethez tartozó ezüstállvány, valamint más, szintén a Magyar Nemzeti Múzeumba került különböző korokból származó régiségek. Utóbbiakat a térség birtokosa, gróf Batthyány Géza találta meg 1881-ben folytatott ásatása során. Megbízható forrásból származó információnk szerint az amerikai filmeseket segítő magyar vállalkozás, valamint a stáb tagjai is tudtak róla, hogy ehhez a területhez kötődik a Seuso-kincs története.