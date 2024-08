Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere az SRF Factory Kft. üzemavatóján arról beszélt, hogy az elmúlt években, évtizedekben rengeteg terméket termelt a világ, amelyből jelentős hulladékmennyiség termelődött. Ugyan az elmúlt években, évtizedekben megelégedtek azzal, hogy összeszedték a hulladékot és elvitték a hulladéktelepre, ahol a természetre bízták a hulladék hosszabb vagy rövidebb idő alatti lebomlását, a technológia fejlődésével ma már több mód is van a hulladék feldolgozására és felhasználására, hiszen a hulladék szétválogatása után abból újrahasznosított termékeket lehet gyártani, és ami ennél is fontosabb, a válogatás után energiát is elő lehet állítani a hulladékból. Ez a körforgásos rendszer az ipar számára rendkívül fontos.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Székesfehérváron a közszolgáltató céggel az elmúlt években nagyobb fejlődésen mentünk keresztül a válogatás és az újrahasznosítás tekintetében. Székesfehérvár az ország egyik legnagyobb ipari centruma, ahol rengeteg vállalat és cég működik, így nagyon fontos, hogy környezettudatos és környezet-hatékony termelés folyjon. Erre kínál kiváló példát az SRF Factory Kft., amely az iménti gondolatokat ötvözi: a szétválogatott hulladékból tüzelőanyagot, energiát termel. Hozzájárul a helyben termelt hulladék aktív feldolgozásához, a környezettudatos gyártási technológiával a város CO2-kibocsájtásának csökkentéséhez, és nem mellékesen, mint minden gyártó cég, helyi adót fizet – mondta el az alpolgármester.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Bertollo Nicola Giuseppe, az SRF Factory Kft. ügyvezetője 1999-ben érkezett Magyarországra dolgozni, s beleszeretett az országba. Itt tartózkodása alatt megtanulta a nyelvet, gyermekei pedig már félig magyarok. – Magyarország a szívemben van. Üzletileg ugyan az európai országok közül Magyarországon a legszigorúbbak a szabályok, melyeknek meg kell felelni, de én hiszem, hogy Magyarországon is meg lehet csinálni azt, amit más országokban már sikerült elérnünk. Biztos vagyok benne, hogy itt is sikerülni fog – mondta el az ügyvezető. Az SRF Factory Kft. 2006 óta foglalkozik hulladék-feldolgozással és újrahasznosítással, az új csarnokkal pedig újabb munkahelyeket is teremtenek.