Augusztus 30-án délelőtt kígyózó gyereksorok álltak a Budai út 64. szám alatti LISZI iroda előtt, hogy "besegítsenek" a közel 1000, vagy talán annál is több finomság elfogyasztásába. A palacsintakészítők között ott volt Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Pisch Norbert, az ART Kulturális Egyesület elnöke és Patik Ferenc, a városrész frissen megválasztott képviselője is.

Víziváros leköszönő önkormányzati képviselője, Horváth Miklósné sosem felejti el azt a sok szeretet, amit a városrésztől kapott.

Fotó: Nagy Norbert

Ahogy a mondás is tartja: „Bevált recepten ne változtass!" – ebben a szellemben készültek idén is a Palacsinta Péntek szervezői. Víziváros leköszönő önkormányzati képviselője, Horváth Miklósné szerint minden városrésznek szüksége van közösségépítő programokra, ahol a gyerekek és a családok állnak a középpontban, ez hívta életre annak idején ezt a rendezvényt is. A helyszínen kiemelte, hogy az 5 éve elkezdett és most már hagyománnyá vált összejövetel a Vízivárosi Adventhez és a Kölyök Juniálishoz hasonlóan közösségteremtő eseménnyé vált, ahol közvetlenül tudnak találkozni és beszélgetni egymással a városrész lakói. Hozzátette, mindhárom eseményről mára már elmondható, hogy hatalmas sikernek örvend, így reményei szerint a jövőben is folytatódnak! Végezetül a képviselő asszony megköszönte azt a bizalmat és szeretet, amit az elmúlt 14 évben az itt élőktől és a fehérváriaktól kapott – mint mondta –, a szíve örökké vízivárosé marad.