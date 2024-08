Maroshegyen is hasznos lenne

A főszervező a továbbiakban kitért arra is, hogy jelenleg keresik azokat a lelkes jelentkezőket, akik Fehérvár más városrészeiben szerveznének Bicibuszt. Nagyon hasznosnak tartana egy maroshegyi járatot is, hiszen akárcsak a Feketehegy-Szárazrét esetében, itt is igaz, hogy a biztonságos kerékpárutakon haladva, a gyermekek akár még gyorsabban juthatnak el az iskoláikba, mintha autóban ülve araszolnának a reggeli csúcsforgalomban.

A Magyar Kerékpárosklub szervezésében online fogadóórák keretében van lehetőség, hogy választ kapjanak a szülők a felmerülő kérdésekre, köztük arra is, hogy mi szükséges a Bicibusz szervezéséhez. A soron következő alkalmak augusztus 22-én és 27-én lesznek.