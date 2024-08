– Ezeket a gerendákat emeltük ki tegnap, vettünk belőlük mintát. A dendrokronológus, aki a faszerkezetet vizsgálva állapítja meg a fa korát, úgy látja, látszanak az évgyűrűk is, tehát valószínűleg datálható állapotban vannak a gerendák – mutat egy fóliába és anyagba csomagolt fagerendára Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója, akitől megtudjuk, hogy a több méter mélyről, frissen kiemelt gerendát nedvesen kell tartani, különben szétporlad. Ezt pedig semmiképpen sem szabad hagyni, hiszen szenzációs leletről van szó. Sőt mi több, nem is egyről!

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Reményteli indulás

Székesfehérvár városfala a 11. században épült, ami Európában szinte egyedülállónak mondható. A belvárost is körülölelő fal mintegy másfél kilométer hosszan terült el, építéséhez pedig rengeteg fát használtak. Egy évvel ezelőtt a kutatók azt remélték, hogy a Nemzeti Emlékhelyen zajló kutatásokból kiderülhet, hogy az ottani szakasz pontosan mikor épült.

2023-ban a székesfehérvári Nemzeti Emlékhelynél, az egykori városfal közelében faszerkezeteket vizsgáló kormeghatározásos kutatásokat kezdtek, melynek során talajradaros vizsgálatnak vetették alá az egykori koronázóbazilika területét. Sikerült is beazonosítani azt a szelvényt, ahol korábban nem történt még kutatómunka, s amely során biztató jeleket kaptak a szakemberek, így meg is nyithatták az ásatásokhoz a kutatószelvényt.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Koppant az ásó

Pokrovenszki Krisztián főigazgató és ásatásvezető régész elmondta, hogy a feltáró munkálatokat májusban félbe kellett szakítani a talajvízszint emelkedése miatt, viszont a nyárral érkező meleg és száraz időjárás miatt csökkent a talajvízszint, így folytatni tudták az ásatási munkálatokat. – Mikor már csomagolni készültünk és temettük volna vissza a gödröt, koppant egyet az ásó. Olyan jó állapotú faleletek kerültek elő, mint akár a Jókai utcai ásatások során, amelyek már több szempontból is vizsgálhatóak: például alkalmasak faévgyűrűs vizsgálatra is. Ez azért fontos, mert a kormeghatározás sokkal közelebb vihet minket az építés dátumához. Az eddigi adataink alapján és a többi helyszínt ( Lakatos utca, Jókai utca) is figyelembe véve, azt feltételezzük, hogy Szent Istvánhoz köthetőek ezek az építési periódusok. Röviden és tömören úgy is fogalmazhatnék, hogy megtaláltuk azt, amit kerestünk – mondta el Pokrovenszki Krisztián.