A Fejér Megyei Hírlap 1974. augusztus 9-i lapszámában számolt be arról, hogy egy szocialista szerződés keretében veszik ki a részüket a városfejlesztési munkálatokból azok a vállalatok, melyek aláírták a dokumentumot a székesfehérvári városi tanáccsal. Tizenhat vállalatról számolt be a tudósítás, melyek között vannak nagyüzemek és vállalatok is, amelyek az „Egy üzem, egy iskola” mozgalom keretében kisebb-nagyobb javításokat eszközöltek, helyrehozták a tönkrement berendezési tárgyakat, játékokat. A cikk szerint „cserébe a fiatalok a város zöldterülete felett vállaltak „védnökséget”. Tizenkét általános iskola kapcsolódott be az „Egy iskola - egy park” mozgalomba. Feladatuk, hogy segítsenek megóvni a parkok „berendezését”, s részt vegyenek a virágok kiültetésében is”. Az öven évvel ezelőtti szerződés értelmében például a MÁV Járműjavító Vállalat szocialista brigádjai a játszóterek karbantartását vállalták. „Kezük munkáját a Münnich lakótelepi és az István téri játszóterek dicsérik. Részt kérnek a vállalatok a parkosításból is. A Münnich lakótelepen és a Velinszky lakótelepen megkezdték a fák, virágok ültetését. Mindkét helyen játszótereket is építettek, a Velinszky-n már négy játékbirodalomnak, a Münnichen pedig kettőnek örülhetnek a kicsinyek. Társadalmi segítséggel fejezték be a Münnich lakótelepen a vasúti erdősáv telepítését és a millenniumi emlékmű környékének rendezését. Az ifjúsági sporttelepen is a lakosság és az üzemek segítségével készül a kézilabdapálya és a kosárlabdapálya aszfaltozása, valamint a belső utak építése.”