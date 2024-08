Fotó: FMH-archív

Városi akarat: Bakony utca

Évek óta téma a Bakony utca bekötése az elkerülő út már meglévő csomópontjába. – Ennek célja egyrészt, hogy terhelést vegyen le a Balatoni és az Úrhidai utakról, másrészt hogy a maroshegyiek ne csak a Balatoni úton tudjanak bejönni a városba, azaz a folyamatosan bővülő Maroshegy városrész lakói – például a Harmatosvölgy következő ütemének befejezését követően ide költözők – kapjanak egy harmadik bejutási alternatívát. Mészáros Attila hozzáteszi: a Bakony utcánál az útépítési engedély megvan, a szennyvízkiváltási tervek engedélyezése, valamint egy vasúti átjáró áttervezése folyamatban van. – Amint ezek megvannak, s rendelkezésre áll az uniós forrás, elindítható lesz a projekt.

Vasútállomás: itt lesz a buszállomás és egy parkolóház is

– Alapvetően három fontos dolog valósulna meg az intermodális központ megépítésével – meséli az állami beruházásról, amit lehet, Mészáros Attila: – Egyrészt a helyközi és helyijáratos buszok, valamint a vasút menetrendjének összekapcsolása és összehangolása a fő cél. A tervek szerint a helyközi buszok végállomása átkerül a jelenlegi vasútállomás mellé. De hangsúlyozni kell, hogy ez nem jelenti azt, hogy az autóbuszok jelentős része a Piac téren nem áll majd meg! Továbbá a Vasvári Gimnázium épülete mögött parkolóház építése a cél. A vasút miatt kiemelten fontos ugyanis az ott lévő parkolók minőségi és mennyiségi javulása. További terv ugyanitt az Új Váralja sor felújítása és átkötése a Mártírok útra.

Ezeknek a terveknek a megvalósulása azonban még várat magára: a közbeszerzési eljárást ugyanis már lefolytatták, ám forráshiány miatt a szerződések nem köttettek meg. – Várunk, hogy mikor lesz az államnak forrása arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani – mondja Mészáros Attila, kiemelve: – Mi készen állunk.

Ahogy a vasútállomás mögötti, a vasút túloldalán megépült, a köztudatban még kevésbé ismert 150 férőhelyes parkoló is, ahová már helyijárat is bemegy. Innen fedett vasúti hídon lehet átjutni külön-külön minden egyes vasúti peronra, illetve a Béke térre. Kamerával megfigyelt, kerékpárosok számára is alkalmas lifttel ellátott ingyenes parkoló ez, amelyet érdemes felfedezni a vonattal közlekedőknek.

Kerékpárutak – a BuBa és Fehérvár?

Székesfehérváron nagyjából 30 kilométernyi kerékpáros létesítmény (út vagy sáv) valósult meg az elmúlt években, amelyben azonban még nincs benne a Budapest-Balaton (BuBa) kerékpárút fehérvári szakasza. Az még hiányzik.

– Ennek két oka van – mondja az alpolgármester. – Egyrészt várjuk, hogy állami forrásból megépüljön, amelynek alapfeltétele a közműkiváltások kérdésének megoldása. Az egyeztetéseket már megkezdtük a Fejérvízzel, ha ezek befejeződnek, akkor van lehetőség arra, hogy a BuBa fehérvári szakasza is megvalósuljon. Mindezek mellett a célunk az, hogy pár éven belül elérjük az ezer kerékpártámasz létesítését is a városban – melyből több mint hatszáz már rendelkezésre áll.

Elektromobilitás Fehérváron

Mivel a cél Székesfehérváron is, hogy a jelenleg gépjárművel utazók minél nagyobb számban használják a közösségi közlekedést is, így az egyéni elektromos alternatívák használata is beköltözött a városba: több mint két éve elindult a bérelhető e-roller, most nyáron pedig már az e-kerékpár használata is.

– A letölthető applikáció szerint már most sokan használják az elektromos kerékpárt, amelyet a rollerrel ellentétben csak a város által létrehozott kerékpártámaszoknál lehet leállítani. A külső városrészekben is jelentős a használatuk – mutat rá az alpolgármester. Aki szerint legalább 20-30 éves időkeretet felölelő tervekről beszéltünk most: a gépjárműforgalom, a közösségi közlekedés és a gyalogosok biztonságát elősegítő fejlesztések ugyanis együtt teszik élhetővé, gördülékennyé egy akkora nagyváros mindennapjait, mint Székesfehérvár.