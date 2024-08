– Szakrális jelentősége mellett milyen más szerepet adtak a bazilikának?

– Állami feladatokat is ellátott, hiszen a falak között állt a királyi trón, ott őrizték a koronázási ékszereket, a kincstárat, majd később az ország levéltárát, ott volt a sókamara és a pénzverőkamara. A királyi kincstárban vigyáztak többek között a királyi mértékegységek etalonjaira is. Az államigazgatásban betöltött szerepét jelzi, hogy az ország alkancellári tisztét számos alkalommal a székesfehérvári prépostra ruházták. A Nagyboldogasszony-bazilika mellett működő prépostság egyébként nemcsak kincstári, államigazgatási funkciókat töltött be, mellette működött az ország első iskoláinak egyike, a szintén István által alapított fehérvári káptalani iskola is.

– De mindig a szakralitás maradt a legfontosabb?